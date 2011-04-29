Падение воды в Днепре грозит гибелью икры на нерестилищах

Из-за сокращения объемов пропуска воды через плотину Каховской ГЭС произошло резкое падение уровня воды в реке Днепр, что в период массового нереста рыбы создало неудовлетворительную экологическую ситуацию в водоемах в низовьях Днепра.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Государственного управления охраны окружающей природной среды в Херсонской области Елена ДЕНИСОВА.

Согласно сообщению, сложившаяся ситуация может повлечь осушение нерестилищ рыбы и гибель икры.

В сообщении отмечается, что в Херсонской области проходит нерест ценных промышленных видов рыбы – судака, леща и других. Неблагоприятные условия, которые сложились на данный момент, могут существенно навредить процессу размножения рыбы.

Из-за сокращения сбросов воды через плотину Каховской ГЭС уровень воды в Днепре упал на 40 см. В связи с этим управление охраны окружающей природной среды в Херсонской области обратилось в Минприроды Украины с просьбой содействовать увеличению сбросов воды через плотину Каховской ГЭС.