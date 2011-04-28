Возбуждено уголовное дело о смерти заключенного в колонии

Прокуратура Волынской области возбудила уголовное дело в отношении служебных лиц Маневицкой исправительной колонии №42 (среди них – начальник учреждения) по факту превышения ими служебных полномочий.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как отмечено в сообщении, 21 апреля этого года в колонии был найден мертвым 25-летний осужденный, который отбывал наказание за экономическое преступление. 15 марта он самовольно покинул участок социальной реабилитации, а 19 апреля его выявили работники Кодымского РО УМВД Украины в Одесской области и доставили по месту отбывания наказания.

Установлено, что смерть заключенного стала следствием преднамеренных противоправных действий служебных лиц Маневицкой ИК №42.

По делу назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие.