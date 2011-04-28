Покончил с собой 20-летний курсант училища Госохраны МВД Украины

Совершил самоубийство курсант Ривненского высшего профессионального училища Государственной службы охраны МВД Украины.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в области, 27 апреля в дежурную часть Ривненского горотдела внутренних дел поступило сообщение о том, что приблизительно в 19 часов покончил жизнь самоубийством 20-летний курсант Ривненского высшего профессионального училища Государственной службы охраны МВД Украины Валентин, житель г. Горловка Донецкой области. Курсанта нашли повешенным в помещении учебного корпуса.

«Следственно-оперативная группа под руководством первого заместителя начальника УМВД Украины в Ривненской области Николая ХВАТАЙМУХИ предварительно установила, что причиной самоубийства стали сообщения от родных и друзей об измене его жены, с которой Валентин воспитывал трехлетнего сына. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено», - говорится в сообщение ОСО УМВД Украины в области.

В тот же день в 21.35 житель села Городище Ривненского района сообщили в милицию, что около 21 часа в подсобном помещении хозяйства по месту жительства повесился его 21-летний племянник Иван. При осмотре тела парня признаков насильственной смерти не обнаружено.

По предварительной информации, причиной этого смертельного шага стала ссора с девушкой.