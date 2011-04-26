Осужденный ударил ножом женщину, пришедшую на свидание

В Житомире в одном из учреждений по исполнению наказаний, в комнате для длительных свиданий, осужденный 31-летний гражданин Турции нанес ножевые ранения своей 21-летней сожительнице, жительнице Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области, после этого мужчина пытался покончить жизнь самоубийством.

Откуда у осужденного взялся нож, выясняют правоохранители. Они не исключают, что нож могла принести вместе с продуктами пострадавшая.

Девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.

Осужденный также госпитализирован, он находится в спецпалате под стражей.

Работники милиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.