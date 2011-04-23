«Самая большая Пасха Украины» от УПЦ МП упала под собственным весом

Сегодня, накануне Пасхи, в Киево-Печерскую Лавру из Єрусалима прибудет Благодатный огонь, который взошел в храме Гроба Господнего.

Об этом УНИАН сообщили в Синодном информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви Московского патриархата.

По их данным, в 20.00 предстоятель УПЦ МП митрополит ВЛАДИМИР будет встречать в Лавре Благодатный огонь, который официальная делегация УПЦ МП сейчас везет из Иерусалима.

Вместе с тем в УПЦ МП сообщили, что по техническим причинам отменена презентация самой большей Пасхи Украины, которая сегодня должна была состояться в Киево-Печерской Лавре. Как отмечается в сообщении, непрятное происшествие случилось на предприятии, которое выпекало "Самую большую пасху Украины". Из-за того, что вес готовой пасхи составил 900 кг вместо запланированных 700 кг, конструкция, которая держала гигантский хлеб, не выдержала, и часть пасхи была повреждена.

Сейчас пасха находится на производстве. Во вторник, 26 апреля, ее, уже отреставрированную, привезут в Киево-Печерскую Лавру и на протяжении дня раздадут посетителям Благотворительной Пасхальной ярмарки «Пасхальная корзина».