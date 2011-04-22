Источник: В крови Лисина, ехавшего со скоростью 270 км/час, нашли алкоголь

Народный депутат Николай Лисин, который погиб в ДТП, находясь за рулем автомобиля Lamborghini, значительно превысил скорость, которая на момент аварии составляла около 270 км в час.

Кроме того, экспертиза обнаружила в крови погибшего алкоголь, сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, большая скорость автомобиля, во время столкновения с бордюрным камнем, стала причиной того, что Н.Лисин потерял управление автомобилем.

В салоне Lamborghini также находилась женщина, которую во время аварии выбросило из салона автомобиля. Женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована.

Как отметил источник, депутат управлял автомобилем, не пристегнувшись ремнем безопасности. «Он будто бы отказался, чтобы за руль автомобиля сел водитель, а, управляя иномаркой, ехал со скоростью около 270 км в час. Машины с охраной, ехавшие за ним, значительно отстали», - цитирует своего источника Цензор. нет.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Н.Лисин (1964 года рождения) погиб в Киеве в ДТП ночью 16 апреля.