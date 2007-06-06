Суд освободил из-под стражи виновника ДТП в центре Киева

Шевченковский райсуд Киева 5 июня не продлил содержание под стражей до окончания расследования Сергея КАЛИНОВСКОГО - виновника ДТП на бульваре Шевченко, в результате которого погибли прапорщик милиции и 25-летняя девушка.

Об этом УНИАН сообщил начальник Центра общественных связей киевской милиции Владимир ПОЛИЩУК.

По его словам, С.КАЛИНОВСКИЙ отпущен на подписку о невыезде.

Вместе с тем, как сказал В.ПОЛИЩУК, представители следствия опасаются, что благодаря снятию ареста подозреваемый С.КАЛИНОВСКИЙ может уйти от ответственности.

Киевская городская прокуратура уже подала апелляцию на решение Шевченковского суда, отметил начальник ЦОС.

Как сообщалось, 30 мая в 5 часов утра БМВ, управляемое сыном крупного нефтяного бизнесмена Зиновия КАЛИНОВСКОГО, врезалось на большой скорости в автомобиль «Жигули» прапорщика внутренних войск Владимира Куликовского. В результате ДТП милиционер погиб на месте, девушка скончалась три дня спустя в больнице.