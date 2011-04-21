Львовский горсовет предложил земельный участок для Польского дома

Львовский городской совет предложил земельный участок для размещения Польского дома (Львовского центра польской культуры).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, участок расположен на проспекте Чорновола, 67а, где можно обустроить многофункциональный комплекс. Он также находится в пределах пешеходной доступности к центру города.

«Львовский городской совет просил представителей польской общины определить организацию, которая будет уполномочена от имени польской общины выступать субъектом приобретения указанного земельного участка, а также предоставить гарантии финансовой возможности выполнить проектирование и строительство Львовского центра польской культуры на предложенном земельном участке и гарантировать возможность надлежащего содержания Польского дома после его строительства», - отмечается в сообщении.

Соответствующие письма были направлены председателю Федерации польских организаций в Украине Е.ХМЕЛЁВОЙ и председателю главного правления во Львове Общества польской культуры Львовщины Е.ЛЕГОВИЧУ. Также проинформировано Посольство Республики Польша в Украине.

«На данный момент письменного ответа на данное предложение от представителей польской общины или официальных представителей Польши в Львовский городской совет не поступало. Следует подчеркнуть, что Львовский городской совет на протяжении многих лет оказывал максимальное содействие и предлагал конкретные пути для решения вопроса Польского дома во Львове», - сказал заместитель Львовского городского председателя по гуманитарным вопросам Василий КОСИВ.

Как сообщал УНИАН, Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ рассчитывает на передачу украинскими властями дома для потребностей польской общины во Львове. Об этом он сказал польским журналистам во время визита в Киев 19 апреля.

Согласно сообщению на официальном сайте, глава Польского государства обсуждал этот вопрос с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Он напомнил, что польские власти передали дом национальной общине украинцев в Польше.

"Это не было таким легким, не было это для всех очевидным, но удалось счастливо это завершить", - сказал он.

Президент выразил надежду, что передача дома польской общине будет способствовать укреплению сотрудничества между поляками и украинцами.