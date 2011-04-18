Оскорблениями расписали памятник на месте расстрелов в Полтаве

В Полтаве неизвестные расписали черной краской памятник «Скорбящей матери»

Об этом УНИАН сообщил начальник Центра по связям с общественностью обласного управления милиции Юрий СУЛАЕВ.

По его данным, неизвестные черной краской из баллончика на монументе написали фразу «Смерть жидо-москалям!». На данный момент надпись ликвидирована коммунальными службами Полтавы.

«Мы ищем вандалов. Ситуацию усложняет тот факт, что рядом с монументом нет камеры видеонаблюдения», - сказал Ю.СУЛАЕВ.

Он напомнил, что в мае прошлого года памятник реставрировали за средства мэрии, а в сентябре на нем появились надписи, похожие на сегодняшние. Тогда вандалов не нашли.

Как сообщалось, в годы Второй мировой войны на месте памятника Скорбящей матери фашисты расстреляли, по разным данным, от 23 до 30 тыс. полтавчан: мирных жителей, военнопленных, там же был и небольшой концлагерь.