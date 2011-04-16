Финансовая G20 хочет контролировать колебания сырьевых цен

Министры финансов и главы Центробанков стран "Большой двадцатки" обратились в Международную организацию комиссий по ценным бумагам (МОКЦБ) с просьбой представить к сентябрю рекомендации о методах надзора и контроля за рынком товарных деривативов с тем, "чтобы решить проблему нарушений и манипуляций на рынке...", - приводит текст коммюнике, принятого в пятницу по итогам встречи G20 в Вашингтоне, РИА "Новости".

Также "финансовая двадцатка" отметила, что приняла во внимание рекомендации различных международных организаций в сфере обеспечения контроля за колебаниями цен на сырьевые товары.

"Мы также приветствовали работу международных организаций по решению проблемы чрезмерной изменчивости цен на продовольствие и сельскохозяйственную продукцию... Мы с нетерпением ждем итоговых рекомендаций, в том числе в сфере управления рисками и ограничения колебаний цен", - указывается в документе.