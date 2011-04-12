У Януковича и Путина разные данные о товарообороте

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за унификацию законодательства Украины и России в сфере статистики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

В частности, вначале встречи В.ЯНУКОВИЧ отметил, что прирост товарооборота в прошлом году между двумя странами составлял 61% и составляет 42 млрд. долларов. В этом году, отметил В.ЯНУКОВИЧ, прирост немного меньше – 55%.

В свою очередь В.ПУТИН отметил, что по данным российской статистики в этом году прирост составил более 60%.

В ответ на слова В.ПУТИНА В.ЯНУКОВИЧ отметил, что к статистике есть вопросы, поскольку после изменения законодательств двух стран она не была синхронизирована.