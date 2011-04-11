Угрозу радиации в Японии могут объявить максимальной

. Правительство Японии рассматривает возможность повышения уровня опасности ситуации на аварийной АЭС "Фукусима-1" до максимального, сообщает Би-би-си.

Изучая этот вопрос, эксперты будут основываться на данных об объемах радиационного загрязнение в течение нескольких часов. Если эти объемы будут оценены как значительные, то власти могут поднять уровень опасности ситуации на АЭС до седьмого из семи возможных по международной шкале ядерных событий (INES).

Ранее Агентство по ядерной и промышленной безопасности Японии (NISA) повысило уровень опасности аварии на "Фукусиме-1" с четвертого до пятого из семи возможных уровней по INES.

Пятый уровень подразумевает аварию с риском за пределами площадки, когда происходит сильное повреждение активной зоны реактора или радиационных барьеров. Высший, седьмой уровень опасности, ранее присваивался лишь чернобыльской катастрофе.