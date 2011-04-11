В госсобственность возвращено 150 га заповедных земель

При вмешательстве органов прокуратуры в этом году в государственную собственность возвращено 150 гектаров земель заповедного фонда.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, в ходе проведенных в 2011 году проверок соблюдения требований законодательства при использовании земель заповедного и другого природоохранного назначения прокурорами возбуждено 9 уголовных дел, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 31 служебное лицо местных органов государственной власти и самоуправления.

Предупреждено незаконное предоставление заповедных земель общей площадью почти 500 га, взыскано 250 тыс. грн. ущерба, нанесенного государству неправомерными действиями других лиц.

В производстве судов находятся иски прокуроров о возвращении еще 775 га земель и возмещении нанесенного государству ущерба на сумму 1,6 млн. грн., а также о приведении в соответствие с требованиями закона режима использования заповедных земель площадью более 49 тыс. га. В судах высших инстанций прокурорами обжаловано 43 судебных решения, на основании которых из природно-заповедного фонда выбыло почти 6,6 тыс. га земель.