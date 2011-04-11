Эксперт: из-за климатических условий леса не восстанавливаются сами

В Днепропетровской области в этом году на восстановление лесов будет выделено 5,3 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Днепропетровского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий ВЕЛИЧКО.

По его словам, 1,2 млн. грн. из указанной суммы выделено из государственного бюджета, 4,1 млн. грн. – из областного и местных бюджетов.

В.ВЕЛИЧКО уточнил, что этой весной в регионе планируется высадить саженцы на территории площадью 1,3 тыс. га. 100 га подлежит возобновлению после пожаров, на остальной площади будут заложены новые леса.

В.ВЕЛИЧКО отметил, что из-за климатических условий в Днепропетровской области леса практически не восстанавливаются самостоятельно, 90% деревьев в них высажены людьми.