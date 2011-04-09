Замначальника столичной Госэкоинспекции поймали на взятке

Вчера в Киеве при получении 50 тыс. грн. взятки в служебном кабинете был задержан заместитель начальника столичной Госэкоинспекции.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, указанную сумму должностное лицо получило за уменьшение размеров штрафов по результатам проверки одного из автотранспортных предприятий.