УБОП изъял 345 кг контрабандного золота
На теплоходе и по месту проживания
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Крыму в результате спецоперации разоблачили организованную преступную группу, участники которой наладили контрабандный канал поставок ювелирных изделий из-за границы в Украину.
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
Во время проведения санкционированных обысков на теплоходе, на котором злоумышленники поставляли товар, и по месту проживания фигурантов выявлено и изъято почти 345 кг ювелирных изделий ориентировочной стоимостью 69 млн. грн.
В прокуратуре Крыма УНИАН сообщили, что сегодня возбудили уголовное дело по факту контрабанды золотых украшений.
По подозрению в контрабанде задержаны три человека.
Установлено, что подозреваемые, «пользуясь тем, что таможенный контроль осуществлялся некачественно, в группе с другими лицами незаконно провезли» украшения в Украину этой весны.
Дело возбуждено по статьям «совершение преступления группой лиц» и «контрабанда».
Кроме того, прокуратура возбудила еще одно дело - по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками таможни.
Ведется следствие.