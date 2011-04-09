УБОП изъял 345 кг контрабандного золота

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Крыму в результате спецоперации разоблачили организованную преступную группу, участники которой наладили контрабандный канал поставок ювелирных изделий из-за границы в Украину.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Во время проведения санкционированных обысков на теплоходе, на котором злоумышленники поставляли товар, и по месту проживания фигурантов выявлено и изъято почти 345 кг ювелирных изделий ориентировочной стоимостью 69 млн. грн.

В прокуратуре Крыма УНИАН сообщили, что сегодня возбудили уголовное дело по факту контрабанды золотых украшений.

По подозрению в контрабанде задержаны три человека.

Установлено, что подозреваемые, «пользуясь тем, что таможенный контроль осуществлялся некачественно, в группе с другими лицами незаконно провезли» украшения в Украину этой весны.

Дело возбуждено по статьям «совершение преступления группой лиц» и «контрабанда».

Кроме того, прокуратура возбудила еще одно дело - по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками таможни.

Ведется следствие.