В Беларуси границу с Украиной считают основным местом ввоза контрабанды

В Беларуси границу с Украиной считают основным направлением для ввоза контрабанды.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

"Весенняя распутица принесла некоторое затишье на самый неспокойный в плане незаконного пересечения границы участок – украинский. Вместе с тем, в минувшие выходные отмечен рост попыток ввоза товаров без таможенного декларирования – 14 случаев. Причем каждое второе задержание прошло на Брестчине", - сообщает пресс-центр Государственного пограничного комитета Беларуси.

Далее в сообщении указывается, что 1 апреля в пункте пропуска "Песчатка" пограничный наряд совместно с сотрудниками таможни обнаружил под обшивкой дверей "Аudi" под управлением жителя Кобринского района 43 пары обуви. Предварительная сумма оценки товара составила более 4,5 миллиона рублей и автомобиля, задержанного до решения суда – 5 миллионов рублей ( 1 доллар = 3 тысячи 45 белорусских рублей - УНИАН).

В пункте пропуска "Домачево" специальная досмотровая группа совместно с сотрудниками таможни извлекла из боковых карманов дверей, передней панели приборов и личных вещей водителя "Volkswagen", жительницы Бреста, 29 банок геля "Инфинити" для моделирования ногтей. Предварительная сумма оценки товара составила 2,9 миллиона белорусских рублей.

3 апреля на "Варшавском Мосту" под капотом моторного отсека и в нише для запасного колеса автомобиля «Honda», проследовавшего по "зелёному" каналу, было обнаружено 90 предметов женской одежды. Гражданин России лишился груза на сумму 13,75 миллиона белорусских рублей.

На участке пограничной комендатуры "Малорита" 2 апреля пограничники совместно с сотрудниками милиции и таможни обнаружили 18 крупногабаритных сумок с нелегальным товаром на окраине населенного пункта Старое Заболотье Малоритского района, и 4 – в нежилой хозяйственной постройке в населенном пункте Мокраны. В тот же день в населенном пункте Ужово в нежилом заброшенном доме было обнаружено еще 19 тюков с одеждой.

Пресс-центр Государственного пограничного комитета приводит еще ряд случаев незаконного ввоза в Беларусь спиртосодержащей жидкости, одежды и обуви иностранного производства в через пункты пропуска "Малорита" и "Козловичи".