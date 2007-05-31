Из-за ухудшения здоровья Цушко перевезли в Германию
21:15, 31 мая 2007Общество
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Рейс совершил реанимационный самолёт
Сегодня в связи с ухудшением состояния здоровья министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО реанимационным самолетом был транспортирован в немецкую клинику. Такое решение было принято семьей министра после консультаций с врачами, сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
Как сообщалось ранее, 26 мая В.Цушко был госпитализирован с диагнозом инфаркт миокарда.
По просьбе семьи, город в ФРГ и больница, куда он перевезен для лечения, не разглаша.тся. Об этом УНИАН сообщил начальник Департамента связей с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ. Он лишь заметил, что самолет, на котором перевозили В.ЦУШКО, уже приземлился в Германии.
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