Украина предлагает расширить подготовку туркменских студентов

Украина предлагает Туркменистану расширить подготовку туркменских студентов в украинских высших учебных заведениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом он сказал на встрече с Президентом Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ.

По словам А.КЛЮЕВА, количество студентов из Туркменистана, которые учатся в вузах Украины, с каждым годом возростает, и по состоянию на 1 января их число превысило 4 тысячи человек.

Первый заместитель главы правительства Украины отметил необходимость продолжать практику межвузовских договоров.

Кроме того, участники встречи обсудили возможности для расширения культурного сотрудничества. В частности, 10-14 апреля будут проведены Дни культуры Украины в Туркменистане.

Украинская сторона готова, в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, организовать в 2012 году проведение Дней культуры Туркменистана в Украине, сообщил А.КЛЮЕВ.

В рамках рабочего визита в Туркменистан 31 марта – 1 апреля делегация Украины во главе с первым вице-премьер-министром принимает участие во втором заседании Совместной межправительственной украинско-туркменской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.