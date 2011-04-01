Почему украинские чиновники предпочитают лечиться за границей?
Версия министра
Министр здравоохранения Украины Илья ЕМЕЦ считает, что для того, чтобы украинские чиновники не выезжали на лечение за границу, нужно поднимать уровень медицины в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Донецке.
Отвечая на вопрос журналистов о том, почему украинские чиновники в основном предпочитают лечиться за границей, И.ЕМЕЦ сказал: «Нужно всегда понимать, что чиновник – он сегодня чиновник, а завтра – он не чиновник, правда?».
Сидевшая рядом с ним на пресс-конференции первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА добавила: «Чиновник – тоже человек».
Но И.ЕМЕЦ сообщил, что в Украине сегодня существуют и такие медицинские центры, в которые, наоборот, стремятся приехать на лечение даже иностранцы.
«Чиновник – он тоже пациент… И, конечно же, я вам скажу, что в некоторые центры иностранцы едут к нам лечиться, и это – факты», – заявил министр.
Он также высказал убеждение, что только с повышением уровня отечественной медицины можно изменить желание украинских чиновников лечиться за границей. «Тут нужно поднимать медицину до такого уровня, чтобы наши чиновники даже и не думали выезжать никуда… Еще бы и чиновники других стран (приезжали к нам – УНИАН)… Вот это, так сказать, – в идеале», - заключил И.ЕМЕЦ.