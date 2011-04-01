Географический центр Украины пометят специальным знаком

В Черкасской области в Шполянском районе установят знак «Шполянщина – географический центр территории Украины».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского облсовета, решение о сооружении этого знака принял Шполянский райсовет. Также депутаты районного совета решили не ограничиваться установлением памятного знака, а рассмотрели и приняли программу, целью которой является создание культурно-туристического комплекса, улучшение благоустройства зон отдыха, развитие краеведения, туризма, привлечение инвесторов для развития территории географического центра, а также создания парковой зоны, объектов торговли, общественного питания, сервиса, проведения фестивалей и других культурных мероприятий. Для размещения этого комплекса предусматривается отведение земельного участка площадью 11,3 га.