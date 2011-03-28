Директор Кременчугского НПЗ: решение суда приведет к краху отрасли

Директор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Павел ОВЧАРЕНКО считает, что отмена Окружным апелляционным судом Киева решения Межведомственной комиссии по международной торговле о начале расследования ситуации на рынке нефтепродуктов, результатом которого может быть введение защитных пошлин на их импорт в Украину, негативно отразится на ситуации в нефтеперерабатывающей отрасли страны.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

П.ОВЧАРЕНКО сообщил, что решение по этому вопросу суд может принять уже во вторник, 29 марта.

«Если судом будет ликвидировано решение Межведомственной комиссии, то это приведет к краху всей нефтеперерабатывающей отрасли страны», - заявил П.ОВЧАРЕНКО.

Он отметил, что ликвидации решения комиссии добивается Ассоциация «Объединение операторов рынка нефтепродуктов».

Как сообщал УНИАН, 24 января 2011 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о начале специального расследования в отношении увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину, результатом которого может стать введение пошлин на топливо.

Изначально за введение пошлин выступали Минэнергоугля и нефтепереработчики, считающие дискриминационными условия конкуренции с НПЗ из стран Таможенного союза, в частности, Беларуси. Между тем, направленное нефтепереработчиками обращение к правительству содержит требование ввести пошлины на поставки со всех направлений и на весь спектр выпускаемых нефтепродуктов, независимо от доли их импорта в балансе украинского рынка.

18 марта т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на встрече с представителями британского бизнеса заявил, что считает несвоевременным введение пошлин на импорт нефтепродуктов.