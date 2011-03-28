Двое милиционеров попались на мошенничестве и подделке документов

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью крымской милиции задержали двоих сотрудников милиции по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями «мошенничество» и «подделка документов».

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Крыму, сотрудники крымской милиции были задержаны 25 марта.

«Милиционеры задержаны в рамках расследования Генеральной прокуратурой Украины уголовного дела по обвинению гражданина в завладении денежными средствами и ценностями в особо крупных размерах», - говорится в пресс-релизе.

Суд избрал правоохранителям меру пресечения в виде содержания под стражей.

По месту жительства милиционеров проведены обыски.