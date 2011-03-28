Завтра киевское метро будет работать на полчаса дольше

12:16, 28 марта 2011
Общество
1553

Чтобы фаны доехали домой

В ночь с 29 на 30 марта работа столичного метрополитена будет продлена на 30 минут, сообщили УНИАН в пресс-службе Коммунального предприятия «Киевский метрополитен».

Это будет сделано в связи с проведением 29 марта на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского футбольного матча между национальными сборными командами Украины и Италии и с целью обеспечения перевозки болельщиков, говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter