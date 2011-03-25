Чешская авиакомпания нашла подход к россиянам и украинцам

Чешский национальный авиаперевозчик Czech Airlines (CSA) ввел новую услугу для российских и украинских пассажиров, разрешив оплачивать билеты, забронированные в интернете, наличными в офисах авиакомпании, сообщает РИА Новости со ссылкой на Чешское радио.

"Низкий уровень пользования дебетными платежными картами на рынках некоторых стран, или нежелание или страх клиентов проводить платежи этими картами посредством интернета привели нас к введению нового платежного инструмента", - сообщил вице-президент по коммерции и маркетингу авиакомпании Йиржи Марек.

В течение 72 часов с момента бронирования авиабилета пассажир может оплатить билет наличными, хотя такой способ оплаты не является традиционным на международном рынке авиаперевозок.

По словам Марека, так "CSA предоставляет относительно большой целевой группе своих клиентов безопасную альтернативу оплаты авиабилета также и при его бронировании в режиме on-line". "Во время пробной эксплуатации таким способом оплаты воспользовались сотни наших клиентов в течение всего лишь одной недели", - отметил он.

Czech Airlines в ближайшее время вводит новый инструмент по оплате авиабилетов наличными также в Болгарии, Чехии, Литве, Румынии и Сербии.