В Донецке обвалился козырек на подъезде: погиб 21-летний парень

13:04, 24 марта 2011
Общество
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Факт расследует прокуратура

Сегодня ночью в г. Донецке в результате обрушения козырька на подъезде дома погиб 21-летний мужчина.

Об этом УНИАН сообщили на подстанции скорой медицинской помощи Кировского района г. Донецка.

Данную информацию подтвердили в пресс-службе Донецкого городского управления милиции.

«Расследованием данного факта занимается прокуратура Кировского района», - сказали в милиции.

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