В Донецке обвалился козырек на подъезде: погиб 21-летний парень

Сегодня ночью в г. Донецке в результате обрушения козырька на подъезде дома погиб 21-летний мужчина.

Об этом УНИАН сообщили на подстанции скорой медицинской помощи Кировского района г. Донецка.

Данную информацию подтвердили в пресс-службе Донецкого городского управления милиции.

«Расследованием данного факта занимается прокуратура Кировского района», - сказали в милиции.