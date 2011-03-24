В Донецке обвалился козырек на подъезде: погиб 21-летний парень
13:04, 24 марта 2011Общество
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Факт расследует прокуратура
Сегодня ночью в г. Донецке в результате обрушения козырька на подъезде дома погиб 21-летний мужчина.
Об этом УНИАН сообщили на подстанции скорой медицинской помощи Кировского района г. Донецка.
Данную информацию подтвердили в пресс-службе Донецкого городского управления милиции.
«Расследованием данного факта занимается прокуратура Кировского района», - сказали в милиции.
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