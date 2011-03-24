Факты насилия в милиции расследует сама милиция

Правозащитники призывают создать независимый орган по расследованию фактов насилия в отношении задержанных в органах милиции.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Координатор программ Харьковской правозащитной группы Андрей ДИДЕНКО привел данные, согласно которым за прошлый год в заведениях МВД Украины умерло более 50 украинцев, в 2009 году смертельных случаев в милиции было 23.

По данным социологических исследований, жертвами насилия в милиции в 2009 году стали 604 тысячи человек, а в 2010 году – 780-790 тысяч украинцев.

А.ДИДЕНКО заметил, что смерть под стражей или в милиции является чрезвычайно серьезным и необратимым событием, за которое несет ответственность государство, и, соответственно, обязано тщательно, эффективно и безотлагательно расследовать все случаи смертей. Такое обязательство предусмотрено ст. 2 Европейской конвенции защиты прав человека и основополагающих свобод.

“Но оказывается, что Украинское государство не в состоянии эффективно расследовать такие случаи из-за того, что просто нет эффективного механизма расследования”, – сказал А.ДИДЕНКО. Он добавил, что об этом свидетельствует ряд решений Европейского Суда по правам человека против Государства Украина, в которых констатируется нарушение государством статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, то есть Европейский суд признает, что к заявителям применялись пытки, и отсутствовал эффективный механизм расследования этих фактов.

Правозащитники отмечают, что если внимательно пересмотреть механизм реагирования на случаи смертей и фактов насилия в учреждениях и органах милиции, то можно увидеть, что ключевую роль играет в этом прокуратура вместе с высшим руководством МВД. Так, прокурор или должностное лицо в руководстве милиции при получении соответствующей информации поручают Инспекции по личному составу Департамента кадрового обеспечения МВД Украины или Службы внутренней безопасности ДУБОП МВД Украины провести проверку данного факта.

“То есть расследование осуществляют работники милиции, поэтому в большинстве случаев факты нарушений прав человека в милиции не находят своего подтверждения, а прокуратура в соответствии с этими заключениями отказывает в возбуждении уголовного дела. А если расследование проводит следователь прокуратуры, и именно действия прокуратуры обжалуются пострадавшим от незаконного насилия, то снова-таки расследование по этим делам проводит прокуратура, то есть тот институт, действия которого обжалуются», – объяснил А.ДИДЕНКО.

Он добавил, что “в итоге мы получаем технологию, когда расследование фактов смертей в милиции рассматривает сама милиция, а факты нарушений прав человека во время следствия, которое проводит следователь прокуратуры, расследуются самой прокуратурой”.

Такой порядок, по его словам, противоречит требованиям международных документов, ратифицированных Украиной, где четко прописано, что преступления, которые совершили должностные лица полиции, должен расследовать независимый орган.

Как сказал А.ДИДЕНКО, в юридических кругах уже давно продолжаются дискуссии о создании независимого бюро расследований, которое не будет подчинено прокуратуре или МВД, и будет способно беспристрастно проводить расследование и эффективно реагировать на факты насилия.

Вторым элементом предотвращения этих фактов он назвал создание национальных превентивных механизмов после ратификации Украиной Факультативного протокола ООН против пыток в 2006 году, и обязательства создать на территории Украины на протяжении года одного или нескольких национальных превентивных механизмов.

Украина уже почти пять лет игнорирует выполнение этих обязательств, что приводит к избиению почти каждого третьего задержанного в милиции, заявил правозащитник.