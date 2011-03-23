Россия не планирует замещать ливийские поставки нефти в Европу, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Шматко, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

"Если говорить о замещении ливийской нефти на европейских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), то мы эти вещи не прорабатываем", - сказал он.

С.Шматко напомнил, что многие европейские НПЗ выстроены в расчете на малосернистую нефть, в первую очередь из Ливии. Но пока ситуация с такими поставками не носит критического характера, указал он.

Отвечая на вопрос о российских инвестициях в саму Ливию, С.Шматко признал, что до начала конфликта речь шла об экономических интересах на миллиарды долларов. "Будут предприняты все необходимые усилия, чтобы защитить те российские инвестиции, которые были сделаны", - сказал министр. Он обратил внимание на традиционно обширное сотрудничество хозяйствующих субъектов РФ и Ливии. "Нужно исходить из того, что это понятная, знакомая нам страна. Мы там работали и рассчитываем, что будем работать дальше".