Лина Костенко написала вторую часть «Записок українського самашедшого»

Поэтесса Лина Костенко завершила работу над двумя новыми книгами - "Чернобыльские повести" и второй частью романа "Записки украинского сумасшедшего".

Об этом Gazeta.ua рассказал переводчик Дмитрий Дроздовский.

"Лина Васильевна много работает, потому что люди ждут новые произведения и очень ее уважают. Многое уже написано. В конце этого года должна выйти вторая часть "Записок украинского сумасшедшего", написанная уже от женщины (первая часть написана от лица мужчины-программиста - ред.), и "Чернобыльские повести". Они написаны, они готовы и даже отредактированы. Теперь их надо издать", - сказал он.

Напомним, в прошлом году Лина Костенко опубликовала свой первый прозаический роман "Записки украинского сумасшедшего".