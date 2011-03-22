Пенсионерка использовала детей для провоза контрабандных сигар с Кубы

Пенсионерка, сопровождавшая группу детей с Кубы, использовала их для провоза партии контрабандных сигар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, этот случай выявили работники таможни в пункте пропуска «Борисполь».

Наша соотечественница, пенсионерка, являвшаяся лицом, отвечающим за группу из 18 детей в возрасте от 10 до 16 лет, которые возвращались с Кубы через Францию, вместе с детьми избрала прохождение таможенного контроля в режиме «зеленый коридор», где не предусмотрено наличие у пассажиров предметов, перемещение которых через таможенную границу Украины ограничено или запрещено.

Однако во время таможенного контроля личных вещей пассажиров на рентген-аппарате у детей было выявлено 223, а у сопровождающей гражданки - 50 штук сигар.

Сигары с маркировкой и без нее находились в дорожных сумках несовершеннолетних пассажиров поверх личных вещей.

Во втором случае 300 сигар без маркировки, запакованных в полиэтиленовые пакеты (по 50 штук в каждом), были выявлены у гражданки Украины, детской воспитательницы лечебно-оздоровительного центра, которая прилетела этим же авиарейсом из Франции. Она также выбрала прохождение таможенного контроля в режиме «зеленый коридор».

Данные предметы находились в дорожной сумке пассажирки поверх личных вещей.

А в третьем случае 325 сигар находились еще у одной нашей соотечественницы, которая возвращалась на родину, опять же, этим же авиарейсом. Данные предметы находились в дорожной сумке пассажирки.

Во всех трех случаях составлены протоколы о нарушении таможенных правил по признакам ст. 339 Таможенного кодекса Украины. Сигары изъяты.

Таможенная служба в очередной раз напоминает, что данные предметы при перемещении через таможенную границу подлежат обязательному декларированию и ограничены к ввозу в Украину в соответствии с законодательством.