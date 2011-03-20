Черкасский музей ищет у жителей области шевченковские раритеты

Черкасский областной художественный музей обратился к жителям Черкасской области с просьбой передать в аренду или продать вещи, которые связаны с жизнью Тараса Шевченко.

Как сообщила корреспонденту УНИАН заместитель директора Черкасского областного художественного музея Галина МУРАЕНКО, новые экспонаты выставят в Шевченковском национальном заповеднике в Каневе. Работников музея интересуют экспонаты середины ХІХ века.

В музее рассчитывают пополнить собрание "Кобзарей", изданных при жизни Шевченко, не откажутся от рушников и предметов крестьянского быта.