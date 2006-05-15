”Гостомель” возобновят для международных полетов

Кабинет Министров Украины распорядился возобновить использование аэродрома «Гостомель» для международных полетов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КМУ, это закреплено распоряжением правительства №270-р от 11 мая т.г.

Согласно документу, признается утратившим действие распоряжение Кабмина от 30 ноября 2004 г. В связи с чем возобновляется действие распоряжения правительства № 678 от 15 октября 1992 г. относительно использования аэродрома «Гостомель» для международного воздушного соединения.

Кроме того, документом рекомендовано Минпромполитики во время разработки финансового плана государственного предприятия «Авиационный научно-технический комплекс имени О. К. Антонова» на соответствующий год предусмотреть направление средств, получаемых от деятельности аэродрома «Гостомель», на развитие авиационной отрасли.

Гостаможслужбе поручено применить меры к усилению таможенного контроля в пункте пропуска через государственную границу на аэродроме «Гостомель».

Напомним, 30 ноября 2004 г. правительство распорядилось частично заменить распоряжение от 15 октября 1992 г. и установить, что пункт пропуска через госграницу на аэродроме «Гостомель» используется исключительно для перемещения товаров, предназначенных для АНТК им. Антонова, военного имущества, товаров по госзаказу и таких, которые подлежат экспертному контролю, а также - грузов гуманитарной помощи.