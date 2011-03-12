Королевская: принципу молчаливого согласия дан «зеленый свет»

Сегодня преодолен последний барьер на пути широкомасштабного применения принципа молчаливого согласия во взаимоотношениях предпринимателей и разрешительных органов.

Об этом заявила глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя подписание Президентом Украины разработанного ею Закона «О внесении изменений в статью 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях об отмене ответственности за осуществление хозяйственной деятельности с применением принципа молчаливого согласия».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, одна из основных проблем отечественного законодательства – это его невыполнение на местах и многочисленные правовые коллизии, которые блокируют практическую реализацию полезных для экономики и общества норм. «В теории у нас прекрасные законы, в которых заложен лучший европейский опыт. Однако на практике лишь немногие украинские законодательные принципы работают в повседневной жизни», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, которая является автором закона о принципе молчаливого согласия.

В Украине принцип молчаливого согласия был введен в действие в конце 2009 года, однако оставалась статья 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность за ведение хозяйственной деятельности без получения разрешительного документа. «Поэтому за использование абсолютно законного принципа молчаливого согласия могла наступить административная ответственность. В результате, нужный и важный закон больше года не работал», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, добавив, что «нам не нужны подобные коллизии в законодательстве, которыми могут воспользоваться нечистые на руку чиновники».

Вступивший в силу закон снимает эту коллизию и дает «зеленый свет» внедрению принципа молчаливого согласия в практическую жизнь. «Теперь принцип молчаливого согласия заработает. Он упростит старт бизнеса для тысяч предпринимателей. А мы совместно с Советом предпринимателей при Верховной Раде будем отслеживать, как этот закон применяется на практике», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. «Молчаливое согласие» – это европейский принцип, согласно которому предприниматель получает право на ведение хозяйственной деятельности, если соответствующие документы поданы в полном объеме и в установленном порядке, даже если чиновник по каким-то причинам затягивает выдачу разрешительных документов.