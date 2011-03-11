Замминистра: планируем отдать около 60 млн. грн. на поддержку ОСМД

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует в этом году направить на поддержку объединений совладельцев многоквартирных домов около 60 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

Замминистра отметил, что в прошлом году на поддержку ОСМД было направлено 122 млн. грн. «В этом году этой строчки нет, есть только пилотные проекты. Мы планируем за счет пилотных проектов где-то около 60 млн. грн. отдать на поддержку ОСМД, на жилые дома, где уже создали объединения совладельцев», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в Украине создано около 12,2 тыс. ОСМД, в 2010 году их количество увеличилось на 1700 объединений. Согласно общегосударственной программе развития ЖКХ, до конца текущего года в стране должно функционировать 14 тыс. 580 ОСМД.