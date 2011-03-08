Кужель: Колесников перекрестился и больше не хочет реформ

Зампредседателя партии "Сильная Украина" Александра Кужель возлагает ответственность за "налоговый майдан" на вице-премьера Бориса Колесникова.

"Благодаря ему все это и вышло… Налоговый майдан. Это была их редакция Налогового кодекса – Бродского и Колесникова", - сказала она в интервью Украинской правде.

"Мне рассказывали один случай, когда к Тигипко пришли люди из группы Клюева и стали выдвигать претензии: "Ты знаешь, что твоя Кужель договорилась с бастующими, чтобы писали на плакатах не "Долой Тигипко!", а "Долой Колесникова и Бродского!". А Тигипко отвечает: "Понятия не имею". Ведь он действительно не знал", - вспомнила Кужель.

Она добавила: "После всех этих событий мы встретились с Колесниковым, и он мне говорит: "Я о тебе раньше думал лучше". Я говорю: "Я это как-нибудь переживу".

По словам Кужель, "после Налогового кодекса Колесников перекрестился и больше не хочет (реформ)".

"Тигипко согласовал с президентом, что он проводит реформы. Президент ему дал на это добро. И Сергею никто ничего не навязывает. Но он не бросил ни одну из тех реформ, что начал, а только углубил", - сказала она.

"Кроме него, никто не занимался таможенной реформой. Наоборот, таможня продолжает мешать. Реформу в строительстве Тигипко как вел, так и ведет", - добавила Кужель.

"Или почему он проводит рабочие группы по доработке Налогового кодекса? Сейчас начинает пенсионную реформу, которой альтернативы нет. Мы идем в пропасть. Если сейчас не сделать изменений, то ваше поколение не получит пенсию, но всю жизнь будет платить взносы", - подчеркнула она.