УЕФА и группа DCH подписали договор о размещении штаб-квартиры

Союз европейских футбольных ассоциаций и группа DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО подписали договор о размещении штаб-квартиры УЕФА на время проведения матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в Харькове в новой пятизвездочной гостинице Kharkiv Palacе.

Как передает корреспондент УНИАН, этот договор в Харькове подписали руководитель Местного организационного комитета Евро-2012 Маркиян ЛУБКИВСКИЙ и инвестор строительства и владелец гостиницы А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Отвечая на вопрос журналистов, почему УЕФА выбрала именно эту гостиницу, М.ЛУБКИВСКИЙ отметил, что «он самый лучший из всех существующих». «Первым критерием является то, - сказал он, - что строительство ведется быстрыми темпами, строительство ведется качественно, и это будет гостиница, которая будет отвечать стандарту пяти звезд».

М.ЛУБКИВСКИЙ выразил убеждение, что «семье УЕФА будет наиболее комфортно в этой гостинице». «Кроме того, - отметил директор турнира, - мы верим господину ЯРОСЛАВСКОМУ, что он построит эту гостиницу».

М.ЛУБКИВСКИЙ также отметил, что «это первая мини-штаб-квартира УЕФА, с которой МОК заключил соглашение». По его словам, главная штаб-квартира УЕФА разместится в Киеве, а три мини-штаб-квартиры - во Львове, Донецке и Харькове. «Сегодня мы подписали с Харьковом, и очень надеемся на то, что в ближайшее время подпишем соглашения с другими гостиницами», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове было объявлено, что новая гостиница, которая сооружается к Евро-2012, будет носить название Kharkiv Palace. Он станет первой в Украине гостиницей, с самого начала спроектированной по пятизвездочным стандартам. Строительство гостиницы осуществляет группа DCH на центральной площади Харькова - площади Свободы. Kharkiv Palace сооружается на 100% за счет частных инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО и является одним из ключевых объектов к Евро-2012 в Харькове. Открытие гостиницы запланировано на декабрь 2011 г. Общий объем инвестиций в ее строительство, по предварительным оценкам, превысит 100 млн. дол.

Справка УНИАН. Группа DCH реализует Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012, которая включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (включая стадион «Металлист» и Международный аэропорта «Харьков». Общий объем инвестиций в программу составляет 250 млн. дол.