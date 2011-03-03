50 милиционеров искали мину на центральном рынке в Севастополе

В Севастополе неизвестный «заминировал» сегодня центральный рынок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью городского управления милиции, в 12.45 в дежурную часть УМВД позвонил мужчина и сообщил, что заминировано одно из торговых мест на центральном рынке.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сотрудники взрывотехнической службы, руководство УМВД, сотрудники МЧС.

Был проведен осмотр торговой точки, взрывчатки не обнаружено. В мероприятиях принимали участие 50 сотрудников милиции и 22 сотрудника МЧС.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения о заминировании. Сотрудниками милиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица причастного к преступлению.