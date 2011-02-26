Гипермаркет в Запорожье сгорел дотла (фото)

Пожар в запорожском гипермаркете «Новая линия» полностью ликвидирован, 20 тыс. квадратных метров площади выгорели практически полностью.

Как рассказали УНИАН в руководстве ГУ МЧС в Запорожской области, на месте происшествия сегодня работали и продолжают работать 25 отрядов спасателей. «Благодаря слаженным действиям в 11.50 пожар, распространившийся на территорию около 20 тыс. кв. метров, удалось локализовать.

К 13.20 пожар ликвидирован», - сообщили в ГУ МЧС в Запорожской области. Сейчас на месте бывшего гипермаркета «Новая линия» спасателями проводится промывка обрушившихся конструкций с целью предупреждения повторного возгорания. На месте происшествия работают эксперты МЧС, которым предстоит установить причину возгорания. Неофициально на данным момент озвучивается две версии: ранее называвшаяся сотрудниками и покупателями – взрыв емкости с легковоспламеняющейся жидкостью в отделе лакокрасочных материалов, и падение емкости с легковоспламеняющейся жидкостью с последующим возгоранием вследствие разряда статического электричества. Официально причина пожара пока не называется.

Фото УНИАН