В Недригайлове за долги отключили газ райсовету и администрации

В Недригайлове Сумской области помещение районного совета и райгосадминистрации за долги отключено от газоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает интернет-портал «Недригайлов сегодня».

Как сообщил изданию руководитель Недригайловского отделения Роменского управления по эксплуатации газового хозяйства Сергей СВИНАРЕНКО, газ в здании райсовета и РГА отключен за долги, которые составляют 7 тысяч гривен. По его информации, 17 февраля районный совет был предупрежден письмом, о том, что в случае неуплаты газ будет отключен. И вот 22 февраля ультиматум вступил в действие, и газоснабжение админздания было прекращено.

Насколько долго будет продолжаться газовая блокада - пока не известно.

В настоящее время админздание имеет собственную газовую котельную, которая установлена на четвертом этаже. Из-за отсутствия газоснабжения невозможным стало и отопление местных органов власти.