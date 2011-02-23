Минфин готовит рискоориентированную методику проверок малого бизнеса

На конец 2010 года сумма невозмещенного налога на добавленную стоимость (НДС) составляла 0,9 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Комитета по экономическим реформам сообщил первый заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ.

«На конец года просроченного невозмещенного НДС было 0,9 млрд. грн.», - отметил он.

По его словам, в первом квартале 2011 года будет завершен процесс по возмещению просроченной задолженности по НДС, а также внедрена нормативная база по автоматическому возмещению налога.

Также министерство предусматривает возможность ввести рискоориентированную методику проверок малого бизнеса, сообщил А.МЯРКОВСКИЙ.