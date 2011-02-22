На Закарпатье спасли двух туристов, заблудившихся на лыжах

В Закарпатской области спасены два туриста, заблудившиеся во время прогулки на лыжах на горной долине Урда вблизи пгт Ясиня Раховского района.

Как сообщает пресс-служба МЧС, информация о пропаже туристов с туристической базы «Драгобрат» поступила вчера в 21.45 в оперативно-дежурную службу. К поисковым работам были привлечены 5 спасателей, а также 1 единица техники Ясинянского горного поисково-спасательного пункта.

Сегодня в 6.30 пострадавшие были найдено в удовлетворительном состоянии.