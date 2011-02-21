Еще одного столичного чиновника поймали на взятке

В Киев работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили во взяточничестве сотрудника коммунальной корпорации.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, чиновник требовал и получил 10 тыс. грн. взятки от сотрудника частного предприятия за продление последнему договора аренды размещения малых архитектурных форм (объекты торговли) в подземных переходах Киева.

Прокуратурой города возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 368 УК Украины (получение взятки).