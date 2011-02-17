Укрзализныця: проблемы решены, топливо пошло

«Укрзализныця» уже не имеет проблем с поставкой дизельного топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в комментарии журналистам заместитель гендиректора ведомства Николай СЕРГИЕНКО.

«Была проблема у поставщика с растаможкой топлива. Проблемы уже решены, и топливо пошло, мы получаем топливо», - сказал он.

По его словам, проблема у поставщика – группы «Континиум» - возникла на этой неделе, однако «они утрясли проблемы, и топливо пошло».

При этом Н.СЕРГИЕНКО отметил, что в день на железных дорогах расходуется около 1200 тонн топлива, и «Укрзализныця» имеет несколько поставщиков. «Сейчас от другого поставщика отгружается 10 тыс. тонн», – сказал он.

По его словам, соответствующие тендеры по выбору поставщиков проводятся постоянно, при этом долгосрочный договор не заключается из-за постоянного колебания цен на топливо.

Как заверил представитель «Укрзализныци», ведомство всегда имеет запасы топлива. Как уточнил он, на сегодня ведомство имеет 7-дневные запасы топлива, и ситуация стабилизировалась.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что у «Укрзализныци» возникли проблемы с поставщиком топлива.