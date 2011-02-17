В Киеве - опять авария: без отопления и горячей воды остался 41 дом
18:46, 17 февраля 2011Общество
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Прорыв на магистральной теплотрассе
Сегодня около 13.00 в Днепровском районе Киева на улице Чудновского произошел прорыв на магистральной теплотрассе (диаметр 300 мм).
Временно без централизованного отопления и горячей воды остались 41 жилой многоэтажный дом, 5 административных зданий, 4 общеобразовательные школы и три детсада, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.
Спасатели МЧС на месте аварии установили палатку для обогрева и питания (чай, кофе). Также размещен автомобиль для освещения.
Ремонтно-восстановительные работы продолжаются.
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