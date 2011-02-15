Эксперт о ЖЭКах и ОСМД: столкнемся с тем, что случилось в России

Замена коммунальных ЖЭКов частными управляющими компаниями может привести к нарушениям жилищных прав жильцов квартир.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции высказал заместитель председателя ВОО «Союз владельцев жилья Украины» Михаил БЕРЕЗОВЧУК.

Он считает, что мы можем столкнуться с тем, что случилось в России, где административным путем коммунальные ЖЭКи заменены частными управляющими компаниями, которые массово нарушают жилищные права владельцев квартир.

«Если коммунальный ЖЭК не заинтересован в получении прибыли (потому что прибыль идет в районный бюджет) и поэтому очень мягко относится к жильцам, которых он обслуживает, управляющая компания – это прибыльное предприятие, и ее доходы – это наши расходы. Поэтому есть очень большая опасность, что если в доме не будет создано ОСМД (объединение совладельцев многоквартирных домов), то отдельно взятый жилец не сможет доказать свои права в этой управляющей компании, потому что у него просто не хватит компетенции», - пояснил он.

М.БЕРЕЗОВЧУК рассказал о еще одной проблеме, с которой сегодня сталкиваются ОСМД.

«Фирма-застройщик построила дом, сдала его в эксплуатацию и передала его на баланс управляющей компании, которая является дочерним предприятием застройщика. Эта управляющая компания повышает стоимость обслуживания до 5-7 грн., в то время как средняя стоимость по Киеву составляет 2-3 грн.», - сказал он.

В свою очередь эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Татьяна БОЙКО рекомендует жильцам, которых не устраивает обслуживание управляющих компаний, создать в своем доме ОСМД и выбрать другую управляющую компанию или перезаключить договор с коммунальным ЖЭКом.

Союз владельцев жилья предлагает предусмотреть, что в случае если объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в доме создано, все собственники квартир в нем автоматически становятся членами объединения.

По словам Михаила БЕРЕЗОВЧУКА, союз подготовил изменения в закон «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» (№4423).

«Если ОСМД уже есть, оно зарегистрировано, то все собственники квартир автоматически являются членами этого объединения… Автоматическое членство в ОСМД – это нормальная норма жизни во всем цивилизованном мире», - сказал он.

Законопроект также предусматривает, что если при первой попытке создать ОСМД решение не было принято из-за отсутствия кворума, то на втором собрании даже при явке трех человек объединение может быть создано.

М.БЕРЕЗОВЧУК отметил, что в законопроекте предлагается решить вопрос с правом собственности ОСМД на придомовую территорию.

«После создания ОСМД земля бесплатно передается в собственность. И с момента создания ОСМД до получения акта на право собственности на землю любые юридические действия с этой землей не допускаются», - пояснил он.

При этом предлагается, что оплату работы землеустроителей по оформлению земли в собственность ОСМД возьмут на себя органы власти.

В законопроекте также предлагается указать, что ОСМД не является плательщиком налога на добавленную стоимость.

«Хотя ОСМД не производит услуг на сторону, а только для самих себя, тем не менее последние 10 лет нам не удается сделать так, чтобы повсеместно налоговые инспекции через суды не требовали включения ОСМД в реестр плательщиков НДС», - добавил зампредседателя ВОО «Союз владельцев жилья Украины».

Кроме того, документ предусматривает норму, согласно которой ОСМД само определяет, кто им будет оказывать жилищно-коммунальные услуги и иметь статус исполнителя услуг. В этом случае должны быть заключены прямые договоры между каждым собственником квартиры, облводоканалом и облэнерго.

М.БЕРЕЗОВЧУК уточнил, что сегодня ОСМД навязываются не свойственные им функции, в частности обязанности исполнителей жилищно-коммунальных услуг. «Относительно эксплуатации дома ОСМД не возражают, но если им приходится отвечать за качество коммунальных услуг – тепло, вода, электричество, канализация, то у них таких возможностей нет», - добавил он.