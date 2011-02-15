Инвестиции в коммерческую недвижимость превысили $150 млн.

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость Украины в 2010 году превысил 150 млн. долл.

Об этом говорится в обзоре рынка коммерческой недвижимости консалтинговой компании DTZ, переданном агентству УНИАН.

Согласно обзору, уже в первом квартале 2010 года объем инвестиций, направленных в рынок коммерческой недвижимости в Украине, превысил объем инвестиций в данный сектор за весь 2009 год, а показатель за 2010 год превысил 150 млн. долл.

В 2010 году наивысшую активность на вторичном инвестиционном рынке в сегменте недвижимости в Украине демонстрировали украинские компании и частные инвесторы, имеющие достаточный объем свободных финансовых ресурсов благодаря продаже в докризисный период собственных активов в других сегментах экономики.

Инвесторы европейского и израильского происхождения также активно рассматривали в течение года возможность приобретения активов в сегменте недвижимости в Украине. Усилился интерес российских инвесторов, но они предпочитают сделки M&A по приобретению девелоперских компаний.

В компании DTZ отметили, что в первом квартале 2010 года чистая начальная ставка доходности на лучшие объекты коммерческой недвижимости в Киеве находилась в пределах 13,5-16%, отображая небольшой рост стоимости активов с 2009 года.

В течение последних трех кварталов 2010 года начальная ставка доходности снизилась до 13,5%, 14% и 15% для наиболее качественных объектов офисной, торговой и складской недвижимости соответственно.

«Украинские инвесторы предлагали даже 12% на качественные объекты недвижимости с хорошим потенциалом роста арендных ставок. Однако владельцы таких объектов рассматривали возможность их продажи по ставке доходности не выше 7-8%», - говорится в обзоре.

В течение 2010 года, как и в 2009 году, инвесторы были готовы инвестировать в одну сделку не более 5-20 млн. долл.

В компании DTZ ожидают, что после возобновления активной динамики рынка недвижимости ставки доходности в Украине еще больше снизятся.