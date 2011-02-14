Украина заинтересована в ядерном сотрудничестве с США

Украина заинтересована развитии сотрудничества с американской стороной в ядерном секторе энергетики.

Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО сегодня в Вашингтоне, подводя итоги заседания украинско-американской Рабочей группы по вопросам энергетической безопасности, сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнергоугля.

«Украинская сторона заинтересована в развитии сотрудничества с американской стороной в ядерном секторе энергетики, включая повышение безопасности АЭС, продление сроков эксплуатации существующих реакторов, сотрудничество по вопросам квалификации и поставок ядерного топлива, а также создание мощностей для хранения отработанного топлива. Одновременно хотел бы подчеркнуть, что украинская сторона заинтересована в продолжении реализации проектов Международной программы США по ядерной безопасности», - подчеркнул Ю.БОЙКО.

Министр также отметил, что Украина активно развивает международное сотрудничество. В сотрудничестве с партнерами Украина формирует свою энергетическую политику по принципу открытости и прозрачности и стала участником Энергетического сообщества, сказал он.

«Членство Украины в Энергетическом сообществе должно существенно углубить энергетическое сотрудничество между Украиной и ЕС и усилить безопасность поставок энергоносителей в Украину и ЕС. Вхождение Украины во внутренний энергетический рынок Евросоюза является началом фактической реализации концепции секторной интеграции Украины в ЕС, которая заложена в будущее Соглашение об ассоциации», - подчеркнул Ю.БОЙКО.

Министр также выразил уверенность, что продолжение диалога между Украиной и США в рамках Рабочей группы будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества и реализации совместных проектов в ТЭК.