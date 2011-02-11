В Луцке избили сотрудниц местной телекомпании

В Луцке неизвестные силой вывезли за город и избили шеф-редактора и выпускающего редактора новостей местной телекомпании "Аверс".

Как сообщила корреспонденту УНИАН одна из пострадавших, один из злоумышленников грозился убить девушек, однако им удалось убежать.

Обе журналистки обратились с соответствующими заявлениями в милицию. Пострадавшей признали только одну журналистку, шеф-редактора, поскольку ей сломали руку и нанесли множество других серьезных травм. Вторую пытаются представить в качестве свидетеля по делу.

Избиение милиция инкриминирует одному из мужчин. Другого квалифицируют в качестве свидетеля, хотя, как указали в заявлениях пострадавшие, именно он управлял автомобилем и на его частной территории происходило избиение и угроза убийства.

Сотрудницы телеканала связывают избиение со своей профессиональной деятельностью, поскольку ни о каких личных интересах речь не шла. "Они знали, что мы журналисты", - сказала пострадавшая.

В то же время, в Луцком горотделе милиции считают, что избиение журналисток не связано с их профессиональной деятельностью.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.122 (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.