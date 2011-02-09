В ГПУ говорят, что тризубовцев в СИЗО не устраивала только лампочка

Активисты ВО "Тризуб", арестованые в Запорожье за совершение хулиганских действий - повреждение памятника Сталину - не имеют жалоб на условия содержания под стражей.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ ГПУ, Генеральной прокуратурой Украины организовано проведение систематических проверок соблюдения требований закона при содержании под стражей членов ВО "Тризуб" - арестованных по обвинению в совершении хулиганских действий (отпиливании головы бюста Сталина на территории Запорожского обкома КПУ - УНИАН).

"Проверки проводятся в комнатах для задержанных и доставленных дежурных частей органов внутренних дел города, в изоляторе временного содержания (ИВС) Запорожского ГУ МВД Украины в области и Запорожском следственном изоляторе (СИЗО). По каждому из арестованных в течение непродолжительного времени задержания и содержания под стражей органами прокуратуры было проведено от четырех до шестнадцати проверок соблюдения требований действующего законодательства Украины. Проведенными проверками фактов нарушения требований законодательства о материально-бытовых условиях и медико-санитарном обеспечении задержанных членов ВО "Тризуб" не установлено. Права арестованных на защиту было соблюдено в полном объеме", - сообщили в ГПУ.

Единственная жалоба, по данным отдела связей со СМИ ГПУ, "заключалась в недостаточном искусственном освещении помещения и была удовлетворена в тот же день путем замены лампы освещения".

"Заявления активистов ВО "Тризуб" о применении пыток в местах их содержания являются ничем иным, как попыткой создать ореол "мучеников" и манипулировать общественным мнением, чтобы избежать ответственности за совершенное правонарушение", - констатировали в ГПУ.

Справка УНИАН. Памятник И.Сталину в Запорожье был установлен 5 мая 2010 года на территории Запорожского обкома КПУ. 28 декабря 2010 года неизвестные злоумышленники повредили бюст Сталина, отрезав ему голову.

В новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, в результате чего памятник Сталину был полностью разрушен.

1 января 2011 года милиция возбудила уголовное дело по факту взрыва памятника Сталину в Запорожье по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное уничтожение имущества путем поджога, взрыва или иным обще опасным способом".

5 января Прокуратура Запорожской области квалифицировала взрыв памятника Сталину на территории Запорожского обкома КПУ как террористический акт и, забрав дело у милиции, передала его в СБУ.

27 января в 2011 года Управление СБУ в Запорожской области, которое расследует уголовное дело по факту осуществления террористического акта (взрыва памятника Сталину на территории Запорожского облкомитета КПУ), объявило в розыск неизвестного, подозреваемого в совершении этого преступления.

По данным пресс-службы ВО «Свобода», по состоянию на 3 февраля 2011 года по делу о повреждении бюста Сталина в Запорожье задержаны 15 человек.