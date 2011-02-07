На рыбалке погибли ректор и декан Кировоградского педуниверситета

Вчера во время зимней рыбалки на реке Сугоклея в Компанеевском районе Кировоградской области погиб ректор Кировоградского педагогического университета, профессор Виталий Завина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил помощник начальника Управления МЧС в Кировоградской области по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Николай ЛЕСЬКИВ.

По его словам, вместе с В.Завиной погибли, провалившись под лед, декан факультета истории и права педуниверситета Виктор Филоретов и заведующий отоларингологическим отделением детской областной больницы Александр Ковтун.

Сообщение о гибели людей поступило в оперативный центр УМЧС 6 февраля в 19.19. На место происшествия сразу выехала спасательная служба, которая на берегу увидела автомобиль и мужчину, находившемся в шоковом состоянии, поскольку трагедия произошла на его глазах, а он не смог помочь утопающим.

«Водолазы сразу начали обследование водоема. Трагедия произошла в 30 м от берега, где лед толщиной 3 см. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа УМВД», - сообщил Н.ЛЕСЬКИВ.

Он отметил, что тела трех погибших были подняты на поверхность сегодня в 10.00, работать ночью мешала темнота, поэтому поисковые работы возобновились в 6.00.

По словам Н.ЛЕСЬКИВА, ширина реки, где рыбачили мужчины, составляет 150 м, а глубина, на которой они провалились, – около 3 м.

Н.ЛЕСЬКИВ отметил, что подробности трагедии, а именно - как долго рыбачили мужчины, кто еще был на месте происшествия и при каких обстоятельствах все произошло, станут известны впоследствии.

«Нужно добавить, что вчера на реке Синюха в Вильшанском районе также произошел случай, когда под лед провалился один из трех рыбаков. Его самостоятельно спасли двое других, которые знали, как действовать в подобной ситуации», - сказал он.

В целом, по словам помощника начальника областного УМЧС, с начала года спасатели провели более 160 рейдовых проверок мест скопления рыбаков, проводили разъяснительную работу среди населения области.